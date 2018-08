Capri, sorpresa all'Anema e Core: canta Jennifer Lopez

di Mariano Della Corte

Capri. JLo show alla Taverna Anema e Core, ieri notte, a Capri. La lunga notte della diva della pop music è iniziata ieri sera nel ristorante Villa Verde dove lo staff del locale ha improvvisato un vero e proprio spettacolo sulle note di "That’s Amore" per spegnere nuovamente le 49 candeline della star di Hollywood e ricelebrare il suo compleanno avvenuto lo scorso 29 luglio. Infine la pop star si é esibita in un vero e proprio show accompagnata da Gianluigi Lembo e dall’Anema e Core band nella Taverna più amata dai vip.Jennifer Lopez era in compagnia del compagno Alex Rodriguez ed un gruppetto di amici, tra cui Micky Arison, armatore israeliano naturalizzato statunitense, presidente e maggiore azionista della Carnival Corporation nonché proprietario della squadra di pallacanestro NBA Miami Heat.La super star latina ha catalizzato subito l'attenzione su di sè: abito a fiori e capelli raccolti, ritmo nel sangue, ha travolto davvero tutti, interpretando i suoi successi per il pubblico del locale concludendo con una performance live su una delle sue hit più famose: "Let‘s get loud". In pieno visibilio ed eccitazione i fan e spettatori della Taverna che hanno approfittato per riprendere tutto con i cellulari e smartphone e condividere lo show sui social dove stanno diventando già virali.