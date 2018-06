Biondo, incidente hot dopo Amici: resta in mutande durante un concerto

di Ida Di Grazia

Biondo che rimane in mutande mentre canta.

Biondo rimane in mutande. Uno dei cantanti più discussi nell'ultima edizione del programma Amici è stato ospite durante un concerto, ma ha avuto un piccolo inconveniente. Mentre si esibiva in una delle sue hit "Déjà-Vu" ha perso i suoi pantaloncini rimanendo quindi in mutande. Il cantante non si è minimamente scomposto, ha continuato a cantare da grande professionista. E non solo. Dopo ha postato sul suo profilo Instagram la foto che lo ritrae in questo momento imbarazzante scrivendo "La mia anima è sospesa". Una piccola gaffe risolta con grande ironia.