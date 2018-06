Bianca Atzei in ospedale: «Grazie, mi avete salvato la vita». Il post commovente su Instagram

isita di controllo come ogni anno al mio cuore... vi presento il Grandissimo Chirurgo Cappelletti che mi ha operata 3 anni fa. Come è arrivato fino al mio cuore lui mai nessuno - scrive Bianca nel suo post, in cui ringrazia i medici che la salvarono - Grazie anche alla meravigliosa Mia amica grande professionista Diana e al Prof Alberto Margonato che ha scoperto il mio problema e mi ha salvato la vita

.

Infine un messaggio speciale ai fans:

Mi raccomando la prevenzione sempre al primo posto su tutto

. Un paio di giorni fa Francesco Monte ha postato, sempre su Instagram ma sul suo profilo, una foto di lui e Bianca insieme, scatenando il gossip: che stia nascendo qualcosa dopo il loro incontro a L'Isola dei Famosi?

«V