Belen assediata, furia contro i paparazzi: «Mi state provando psicologicamente!»

Belen Rodriguez e Corona, le foto dell’incontro dopo 5 anni di lontananza

MILANO – Sul gossipha costruito una parte della sua carriera, ma spesso si mostra insofferente nei confronti dei. La showgirl infatti viene seguita giorno e notte dei fotografi e accade a volte che magari la sorprendano in momenti privati e di stanchezza, scatenando le sue ire con gestacci all’indirizzo degli obbiettivi.Le voci dell’ormai celebre incontro con Fabrizio Corona hanno alzato ancor di più le sue quotazioni e naturalmente il numero dei paparazzi è aumentato esponenzialmente e la stessa Belen, secondo “Oggi” che pubblica anche le immagini, avrebbe proposto ai suoi “seguaci” di lasciarla perdere nei pressi di casa sua: “Sono 15 anni che mi accompagnate a casa mia, non ne posso più – si sarebbe sfogata la showgirl - Questa cosa mi sta provando psicologicamente. Non posso fare un passo e vedere un amico senza che ci siate voi”.