Belen e Iannone, l'amore è folle: «Vinco grazie a lei». E la showgirl: «È un vulcano»

Belen Rodriguez posa sexy in intimo per Jadea mentre Andrea Iannone pedala

@jadeaintimo #newcampaign

sono sempre più uniti e innamorati. Le immagini e i post sui rispettivi profili social mostrano sintonia e serenità. Lei si dice orgogliosa e lui grato. «Sono fortunato, vinco grazie a lei», ha detto Andrea in un'intervista.Il campione di motociclismo, infatti, ha conquistato il terzo gradino del podio alla gara didi Austin e ha commentato l'ottimo risultato così: «È stato difficile, ma la soddisfazione è tanta». La showgirl argentina, vicina ma discreta per dare al fidanzato la possibilità di accogliere gli applausi, ha sottolineato che si è dimostrato un vulcano.«Una certa dose di follia ci accomuna, anche se lui è molto più folle di me. Andrea è veramente un vulcano – ha detto la showgirl in un'intervista al settimanale Grazia – il suo fuoco è tutto interiore. Ha un controllo delle emozioni e una mente affascinanti. Per me è speciale”.