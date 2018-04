Belen pubblica una foto a 16 anni e il web si scatena: «La chirurgia fa miracoli»

Capelli nerissimi, viso tondo, occhietto vispo:pubblica una foto di quando aveva 16 anni su Instagram e il web si scatena. La showgirl è sempre belissima ma molto diversa da come siamo abituati a vederla in tv. «É bello vederti sorridere - scrive alla se stessa di qualche anno fa - non lo concedi a tutti, solo a chi secondo te lo merita, non sei mai riuscita a regalare un sorriso finto, e io, sono fiera di te».La foto amarcord scatena subito decine di commenti: «La chirurgia fa miracoli», «anche Belen aveva il seno piccolo», ma c'è anche chi la difende: «Pubblicate voi una vostro foto di quando eravate giovani se avete il coraggio». Certo è che la differenza tra ieri e oggi c'è. E si vede.