«Saluti dal comandante D'Urso, preparatevi al decollo». SuperBarbara in versione pilota

di Emiliana Costa

conduttrice sempre più social. L'artista, volto di Canale 5, torna a far sorridere i fan con uno scatto su Instagram. Questa volta nelle vesti di un pilota d'aereo. Nell'immagine, Barbara, che indossa la divisa d'ordinanza, si trova proprio ai comandi di un velivolo. «Saluti dal comandante D'Urso», cinguetta ironica. E poi spiega: «Preparatevi al decollo #domenicalive #sorprese #buongiorno».LEGGI ANCHE ---> Tra Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti scatta il flirt? Insomma, pare proprio che super Barbara abbia già qualche novità in cantiere per la prossima stagione tv. Intanto la foto fa il giro del web. E dopo la "Barbara crocerossina", anche "Barbara pilota" fa il pieno di like.