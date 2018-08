Barbara D'Urso risponde al contestatore: «Ma quale photoshop, le mie gambe sono veramente così»

non ci sta e risponde pan per focaccia ai suoi fan che mettono in dubbio la sua bellezza "naturale". Luogo virtuale della nuova polemica che vede protagonista la signora della domenica di Canale 5 è ovviamente Instagram. Carmelita pubblica sul popolare social network una sua foto con pantaloncini corti, immagine che mette in evidenza le sue bellissime gambe e un fisico ancora molto tonico. Un fisico da far invidia a molte donne che hanno anche molti meno anni di lei.E proprio tra i commenti di questa foto arriva un commento un po' cattivello di un fan che cerca di instillare il dubbio tra i tanti ammiratori di Barbara D'urso. In una parola le foto di Barbara sarebbero photoshoppate. Da quel momento sul social network si da il via ad una polemica sull'autenticità delle foto di Barbara D'Urso. E a quel punto che per "ristabilire la verità", Carmelita decide di pubblicare una storia con un video che mette in evidenza in diretta la lunghezza delle sue gambe, rispondendo per le rime ai contestatori. Ecco il video che dimostrerebbe l'autenticità della lunghezza delle gambe di Barbara: non c'è trucco non c'è inganno.