Ivana Trump, notte glamour con l'ex Rossano Rubicondi in attesa di "Ballando"

di Maria Serena Patriarca

Prove tecniche di ballo: sarà un ritorno di fiamma? Ivana Trump e il suo ex marito Rossano Rubicondi piroetteranno sabato 5 maggio nella semifinale di “Ballando con le Stelle” in tv. Ma già l’altra notte i due danzavano guancia a guancia nel locale di via Boncompagni, cuore della Dolce Vita romana, in una sala riservata per la biondissima Ivana e per una ventina fra i suoi amici romani più cari. Serata top secret e blindatissima, che però non è sfuggita all’obiettivo del king Rino Barillari, che ha immortalato l’ex moglie del presidente degli Stati Uniti seduta al tavolo allestito per lei in stile hollywoodiano da Beatrice Jannozzi e dalla figlia Veronica.



Sulle note di Frank Sinatra e Nat King Cole baci e sguardi complici: Rubicondi, 23 anni più giovane della Trump e suo quarto marito fra il 2008 e il 2009, ha mostrato attenzioni da vero gentleman per Ivana, raggiante ed emozionata. Al tavolo con la festeggiata Renato Balestra, Ilaria Fendi, Sandra Carraro e la figlia Albertina, Massimo Gargìa, Pascal Vicedomini con la moglie Concetta, Valeria Marini in tubino rosso fuoco.





Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22



