Asia Argento e il dolore su Instagram per la morte di Bourdain: «Due settimane senza di te»

Two weeks without you Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: Giu 22, 2018 at 10:11 PDT

Asia Argento affida a Instagram il ricordo del fidanzato Anthony Bourdain, lo chef trovato morto in una stanza d'albergo in Francia. «Due settimane senza di te»: poche parole e uno scatto insieme, felici, su una spiaggia.LEGGI ANCHE: Asia Argento a XFactor dopo gli attacchi: «I tre giorni più difficili della vita, grazie a voi sopravvivo» LEGGI ANCHE: Asia Argento difesa dall'amica Rose McGowan: «Lei e Bourdain avevano una relazione aperta» Asia, che ha appena finito le registrazioni di X Factor, era finita nell'occhio del ciclone per alcune foto che la ritraevano con in atteggiamenti complici con il giovane giornalista francese Hugo Clément.Poi era stata l'amica Rose McGowan a difenderla in una lettera inviata ai giornali: «Lei e Bourdain avevano una relazione aperta - aveva dichiarato - Asia è coraggiosa perchè è subito tornata al lavoro per provvedere ai suoi figli». La stessa Asia aveva poi ringraziato i fan per l'affetto dimostratole a X Factor. Ora, a due settimane dalla morte del compagno, è tornata a ricordarlo.