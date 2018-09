Asia Argento fuori dalla Cnn: cancellati gli episodi dello show con Bourdain

La Cnn ha deciso di eliminare Asia Argento dagli episodi di Parts unknown, lo show di Anthony Bourdain in cui compare l'attrice, che è stata compagna dello chef morto suicida due mesi fa. A pesare sulla decisione dell'emittente è le ultime accuse che la coinvolgono. La paladina del #metoo avrebbe pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett, il giovane attore con cui avrebbe avuto un rapporto sessuale quando lui era minorenne, pratica illegale in California.In un comunicato la Cnn fa sapere che fino a quando l'attrice non farà luce sul caso con prove a suo favore, non ci saranno cambiamenti a riguardo: "Dopo i recenti fatti di cronaca a proposito di Asia Argento, la Cnn non manderà più in onda gli episodi di Parts unknown in cui compare, almeno fino a nuova decisione".