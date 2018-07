Aida Nizar senza casco in sella allo scooter si schianta contro un muretto mentre gira uno spot Video

Detto che per fortuna non si è fatta nulla di male, per i numerosi haters di, ex Grande Fratello e non nuova a bravate, non è facile trattenere le risate vedendola schiantarsi con lo scooter contro un muretto mentre a Termoli faceva la promozione a una sua serata in discoteca.LEGGI ANCHE ----> Aida Nizar e il tuffo nella fontana di Piazza Navona Nel video che lei ha postato su Instagram naturalmente è stata tagliata la parte dell'incidente dal quale la partecipante al Grande fratello 15 condotto da Barbara D'Urso perde il controllo del motorino e finisce catapultata sulla barriera di pietra di una stretta discesa. A sua colpa, va detto, la donna non indossava il casco e ciò non è di buon esempio.A ogni modo Aida Nizar si è poi ripresa continuando in serata la sua attività di ospite a Villa Paradiso.