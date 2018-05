Vende la verginità all'asta per oltre un milione di euro e si innamora del vincitore: «Ora ci stiamo frequentando»

Unadi, che aveva messo all'la propria, riuscendo a guadagnare un milione e duecentomila euro, ha raccontato di essersi innamorata dell'uomo a cui si è concessa per la prima volta., questo il nome della ragazza, aveva rivelato di voler rimanere vergine fino al matrimonio, ma di aver cambiato idea per motivi economici: con tutti quei soldi, in fondo, poteva aiutare la propria famiglia, pagarsi un viaggio intorno al mondo e avviare una propria startup.LEGGI ANCHE: Germania, 18enne vende la verginità a un d'affari per 2 milioni: «Ora potrò studiare a Oxford» Ad aggiudicarsi la prima notte d'amore della ragazza era stato unattivo a Wall Street, che aveva superato di quasi 300mila euro l'offerta di un dj di Los Angeles e di un imprenditore tedesco. L'uomo, che sarebbe di qualche anno più vecchio di Jasmine, sarebbe però riuscito a fare breccia nel cuore della ragazza, che rivela: «Forse è presto per parlare di amore, ma la mia prima volta è stata bellissima anche se ero molto nervosa. Per questo ho deciso di vederlo ancora e». Lo riporta il Mirror «La mia è una famiglia molto religiosa, ma avevamo molte spese e alla fine erano d'accordo con la mia scelta, così ho contattato un servizio apposito, Cinderella Escorts» - racconta ancora Jasmine, che è nata e vive a- «Non voglio essere un esempio, vorrei che le ragazze prendano decisioni affrettate, ma a volte è doloroso quando l'amore con la persona della prima volta finisce. Credo che ogni donna debba decidere del proprio corpo e questo comprende anche la possibilità di vendere all'asta la propria verginità».