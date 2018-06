Torre del Greco, Smart senza freno a mano finisce in mare al porto

Ha parcheggiato la Smart sulla banchina del porto ed è andata a fare una passeggiata con le amiche. È stata enorme la sorpresa di una ragazza di Torre del Greco nel ritrovare l'auto che aveva noleggiato finita in mare, nello specchio d'acqua antistante il molo di ponente della cittadina nel napoletano. La scena è stata registrata dalle telecamere di sicurezza portuali ed in città è diventata immediatamente virale.La ragazza ha dimenticato di inserire il freno a mano, e così la Smart bianca è scivolata dolcemente in acqua. Per recuperarla è stato necessario l'intervento congiunto dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli oltre agli uomini della Capitaneria di Porto ed un mezzo del soccorso stradale.