Mondiali 2018, ecco le wags più sexy che potremo ammirare in Russia

L'Italia non parteciperà aiindopo la debacle dell'ex ct Ventura, ma questo non ci impedirà di apprezzare le '' (Wives and Girlfriends) dei calciatori che invece si giocheranno il torneo dal prossimo 14 giugno. Oltre ai compagni e mariti, che daranno spettacolo in campo, si attendono anche loro, pronte ad abbellire le tribune degli stadi russi.Ce ne sono di tutte le nazionalità: si va dalle più note, come la fidanzata di Cristiano Ronaldo,, a quelle meno conosciute, come l'attrice, che da qualche tempo frequenta il sudcoreano Son Heung-Min. Senza dimenticare le 'italiane', come la modella tedesca, compagna da anni dello juventino Sami Khedira.