Mangia una mela sull'aereo, multa di 500 dollari: «Mi hanno trattata come una criminale»

Unoè costato caro a una passeggera delche ha deciso di mangiare sulla tratta internauna mela distribuita gratuitamente durante il viaggio precedente. Alla dogana avrebbe dovuto dichiarare di avere il frutto in borsa e invece è stata multata per 500 dollari.«È stata un'esperienza davvero assurda. Trattata come una criminale per una mela», ha commentato la donna alla Bbc. La passeggera ha postato su Twitter il pacchetto con il logo della compagniacontenente la mela per cui è stata multata.Le regole della dogana statunitense sono molto rigide: ogni prodotto alimentare, soprattutto se proveniente dall'agricoltura, deve essere dichiarato prima dell'imbarco e a nulla serve averlo ricevuto da una compagnia aerea e mostrare il logo in questione. La donna aveva affrontato un viaggio internazionale da Parigi per poi intraprenderne un altro al fine di tornare a casa inApprofittando della colazione gratuita, aveva messo la mela in borsa.Alla dogana l'agente le ha chiesto se il volo da Parigi era stato abbastanza costoso per poi dirle che avrebbe dovuto pagare anche una sanzione di 500 dollari. Laha confermato la versione della donna alla Cbs, ma ha aggiunto: «Incoraggiamo sempre i nostri clienti a seguire le regole imposte dalla dogana degli Stati Uniti».