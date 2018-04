Mamma inglese fa la spesa online: paga una banana 1.000 euro

Lafrutto proibito - o quanto meno proibitivo - per una mamma che ha pagato il frutto tanto amato dai bambini la bellezza diacquistandola on line.La donna ha deciso di fare lacomodamente da casa, ma una volta controllato l'addebito sulla nota di consegna ha trovato la sorpresa: una. E' accaduto ad una mamma di Sherwood, Nottingham, rimasta senza parole dopo aver visto il conto salatissimo.La donna, come riporta la 'Bbc', ha immediatamente contattato la banca per bloccare il pagamento di 930 sterline (pari a 1.083 euro) che sarebbe stato accreditato sulla carta di credito.LA RISPOSTA - A stretto giro è anche arrivata la risposta della catena di supermarket coinvolta che, dopo aver fatto le proprie scuse alla signora, ha reso noto che si è trattato di un "errore del computer"."Anche se le nostre banane sono eccellenti - ha fatto sapere la compagnia - siamo d'accordo sul fatto che non valgono così tanto e che chiaramente c'è stato un problema nel sistema", ringraziando per "aver tenuto gli occhi aperti e segnalato questo errore sul quale stiamo indagando per assicurarci che non accada di nuovo".LA FIGLIA - Una volta chiarito il problema, con vero spirito british, la donna ha così detto alla figlia di 7 anni, che aveva chiesto di comprarle il frutto, "devi davvero goderti questa banana: amane ogni boccone".