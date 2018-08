Wanda Nara fa impazzire i tifosi. E sullo sfondo c'è San Siro

in Icardi "consola" i tifosi dell'Inter. Ovviamente scherziamo, giochiamo con le ultime foto pubblicate dalla mogli del centravanti dell'Inter Mauro Icardi. Nelle foto, che non facciamo fatica a definire "hot", Wanda Nara si fotografa mentre sembra impegnata a prendere il sole, con il suo lato b bene in mostra e che sembra in qualche modo "puntare" San Siro.Sicuramente foto "alzano il morale" dei tifosi dell'Inter dopo la debacle della prima giornata di Campionato di Serie A. Inoltre Wanda Nara sarà protagonista della nuova stagione di Tiki Taka, dove sarà una delle opinioniste della trasmissione condotta da Pierluigi Pardo.