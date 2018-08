Tina Cipollari verso l'addio a Uomini e Donne? L'aut aut a Maria De Filippi

E' quasi difficile crederci. Eppure secondo molte riviste e siti di Gossipavrebbe posto un aut aut a Maria De Filippi. Tina avrebbe messo la conduttrice didavanti ad un bivio: o lei o. Ebbene si la Cipollari non sarebbe più disposta ad accettare l'uomo in trasmissione, tanto da aver chiesto, insieme a Gemma Galgani che l'uomo abbandoni il trono perché - secondo le due donne - sarebbe interessato solo alla visibilità del ruolo, e non realmente alla ricerca dell'amoreLEGGI ANCHE Tina Cipollari, il figlio bocciato in prima media: ma lei lo premia con un super regalo Tina Cipollari, progragonista del gossip d'estate per via della sua presunta maternità, è dunque in dubbio per la prossima edizione di Uomini e Donne. La donna aveva fatto trapelare anche l'ipotesi di abbandonare la "sua" Maria per dedicarsi al suo nuovo fidanzato fiorentino.Quel che è certo è che non sentire più i commenti, per molte persone esilaranti, di Tina Cipollari a Uomini e Donne, sarebbe, per qualcuno, una grande perdita. Una sorta di mutazione genetica della trasmissione stessa. A Maria De Filippi, dunque, il compito di evitare il possibile abbandono di Tina Cipollari.