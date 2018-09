Fedez guarda Temptation Island Vip con Chiara Ferragni, i commenti sono esilaranti

Vi siete persi la prima puntata di Temptation Island Vip? Tranquilli, Fedez l'ha vista per voi insieme a Chiara Ferragni. I due neo-sposi, seduti sul divano e intenti a mangiare il gelato, hanno infatti seguito il debutto della nuova edizione del reality, condotto da Simona Ventura. «Questo è il picco della nostra vita coniugale», commenta il cantante.LEGGI ANCHE Temptation Island 2018, Valeria Marini a rischio bacio con il single Ivan. Patrick: «è un'altra persona» LEGGI ANCHE Temptation Island Vip 2018, Sossio e Ursula ai ferri corti I commenti di, tutti condivisi con i follower tramite, sono impagabili. Il cantante, infatti, commenta in maniera ironica quanto è avvenuto durante le registrazioni della prima puntata: «Vi prego salvatemi, cos'è 'sta roba?». Sacrosanto anche il commento su un concorrente che sbaglia il congiuntivo, poi parte l'apprezzamento a: «Lo vedo distratto dalle tentatrici, ma con Ursula forma una bella coppia, secondo me potrebbero anche resistere».Quando una concorrente, in procinto di iniziare l'avventura di Temptation Island Vip, inizia a piangere,commenta così: «Ma mica stai andando in Vietnam...». Una battuta anche sulle corone che i concorrenti danno ai loro preferiti: «Sembrano le ghirlande delle onoranze funebri...». Intanto, però, ancora prima che finisca la puntata,cade in un sonno profondo.