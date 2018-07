Temptation Island Vip, nel programma di Simona Ventura anche Bettarini con la nuova fidanzata

di Ida Di Grazia

"Stefano ho un video per te", prestopotrebbe rivolgere la frase storica dial suo ex. Secondo le anticipazioni del settimanale Chi in edicola da mercoledì 25 luglio, la nuova edizioneche partirà fra poco più di un mese, avrà un cast esplosivo.LEGGI ANCHE Niccolò Bettarini in spiaggia con papà Stefano: torna il sorriso dopo l'aggressione Secondo il settimanale diretto dala prima coppia vip ad avere firmato è quella composta dae dal fidanzatoLa seconda coppia, il cui contratto è agli ultimi dettagli, sarebbe il vero “colpaccio” della trasmissione: si tratta infatti dell'ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini con l'attuale compagna Nicoletta Larini. Riuscirà Bettarini a resistere alle tentazioni? E come gestirà la Ventura questo interessante triangolo?