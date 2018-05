Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello: «Usano in modo morboso la mia storia con Simone Coccia»

di Emiliana Costa

Luigi Favoloso, dubbi su Patrizia: «Se è stata con Gianluca Vacchi, come faccio a piacerle io?»

E alla fine sarebbe arrivato lo sfogo di. A tre settimane dall'inizio del, che vede tra i concorrenti il fidanzato, in un'intervista al settimanale Oggi la senatrice avrebbe attaccato il programma condotto da, accusandolo di «sfruttare la suacon Simone».LEGGI ANCHE: Grande Fratello, patti e gelosie nella casa. Mariana: «Non sopporto Veronica e Patrizia» LEGGI ANCHE: Grande Fratello, cena romantica a sorpresa per Filippo e Lucia Come riporta il sito ilGiornale, la senatrice avrebbe spiegato così il suo disappunto: «Non immaginavo affatto che la trasmissione Grande Fratello usasse strumentalmente e in modo cosìla mia storia d’amore, per raccontare l’esperienza di Simone nella Casa. Stanno facendo di tutto per sottolineare certi aspetti del suo carattere nella speranza, forse, che io mi infastidisca. Purtroppo: conosco molto bene Simone e lui dentro si comporta come meglio crede. Fa quello che ritiene opportuno. Ci ha pensato molto prima di accettare questa sfida professionale. Prima che entrasse nella Casa gli ho dato una sola e unica raccomandazione: stai attento alle».Non è tutto. Pezzopane avrebbe parlato anche dei problemi che ha dovuto affrontare all'inizio della storia con Simone: «Quando ho iniziato a frequentarlo, mi sono sentita: la gente e molti colleghi politici mi sono stati vicini, mentre le persone che mi conoscono meglio e alcuni amici si sono allontanati. Hanno preferito giudicare i miei sentimenti con un, sorprendente ed esasperato. Hanno pensato che fossi impazzita. Hanno svilito i miei sentimenti, pensando che fosse una storia di sesso. Si sono vergognati di continuare a frequentarmi perché Simone ha un modo di essere che, secondo loro, non è compatibile con il mio ambiente. La cosa mi ha ferito parecchio anche perché io non mi sono mai permessa di commentare o giudicare negativamente le vite degli altri., anche in politica mi sono sempre battuta per le libertà individuali: difendere questo amore per me è diventata una scelta e, se permette, anche una battaglia politica. Simone e io ci divertiamo moltissimo. Sorridere alla vita non toglie nulla alla mia storia politica e ai miei valori di donna di sinistra».