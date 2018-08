Simona Ventura, selfie in bikini prima della partenza: «Faccio ancora la mia figura!»

Nel suo ultimo giorno di vacanza in Sardegna, in compagnia del fidanzato Gerò Carraro,ha voluto regalare un selfie in bikini ai suoi ammiratori. La conduttrice (53 anni) infatti ha postato dal suo account instagram uno scatto, molto apprezzato dati i numerosi commenti positivi, che la vede in costume davanti a uno specchio, seguita dalla didascalia: “Sardinian Vacation last days ☀️...beh dai... faccio ancora la mia porca figura 😂🤣😂🤣😂 #summer #beachwear #selfie #monday #august #20agosto”.Con la nuova stagione televisiva Simona Ventura è attesa alla prova della prima edizione di Temptation Island versione Vip.Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi come concorrente e la conduzione di Selfie, per Super Simo arriva di nuovo la grande occasione. I partecipanti al reality già sono stati resi noti mentre c’è ancora un pò mistero, indiscrezioni a parte, attorno all’identità dei tentatori.