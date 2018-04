Serena Garitta, ritocchino al seno per i 40 anni: «Non l’ho ingrandito, ma solo migliorato»

GENOVA – Per i suoi 40 anni, che festeggerà il prossimo 24 maggio, l’ex gieffina e inviata di Barbara d’Ursosi è regalata unal. La scelta di Serena non ha nulla a che fare col lavoro in tv: “L’ho fatto per me stessa- ha spiegato a “Nuovo” – E’ stata una decisione che riguarda la mia intimità”.Serena, fidanzata con Nicolò Ancona, è mamma di Renzo, che ha da poco compiuto 2 anni. Proprio l’allattamento avrebbe provocato la necessità dell’intervento: “Per" tenerlo su con alcuni abiti scollati dovevo mettere un particolare scotch, perché il seno si era sciupato a causa dell'allattamento e perché ho ripreso peso e poi sono dimagrita tante volte. Mi sono tolta il pensiero di andare a scegliere il reggiseno più adatto”.Col ritocchino è tronata alle origini: “Ho ripristinato le condizioni iniziali. Ho sempre avuto un seno abbastanza florido che, però, ha sentito il passare del tempo. E’ come aver fatto un tuffo nel passato, non l’ha ingrandito ma solo migliorato. E infatti ho la stessa taglia di prima”.