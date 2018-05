Madeline, 106 anni svela il suo segreto: «Sono rimasta single, non accettavo nemmeno gli appuntamenti»

Come arrivare a 106 anni? Rimanete single. Parola di Madeline Dye, inglese, che il 28 aprile ha il 106esimo compleanno: è nata a Heeley, vicino Manchester, nel 1912, l'anno in cui affondò il Titanic. Ed è convinta che il segreto sia proprio quello: non sposarsi, anzi, non accettare nemmeno un appuntamento. Madeline, racconta la nipote Diana, 80 anni, per tutta la vita ha fatto la rilegatrice di libri per Swinburns, e per andare al lavoro doveva percorrere 3 chilometri 4 volte al giorno. Tanto che, spiega la nipote, «cammina ancora bene senza bastone, e a 103 anni ha cambiato da sola le tende della camera da letto».







Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA