Noemi Letizia al settimo mese si rilassa in Sardegna con Carlo Puca

di Cristina Cennamo

Vacanze a Porto Rotondo per, che in questi giorni ha postato su Instagram diverse immagini della sua permanenza in Sardegna.Al fianco della 26enne di Portici, divenuta famosa nel 2009 quando l'allora premier Silvio Berlusconi partecipò alla festa per il suo diciottesimo compleanno, c'è il nuovo compagno Carlo Puca, cinquantenne costruttore napoletano da cui Noemi aspetta un figlio che dovrebbe nascere verso ottobre. Una vacanza dal sapore familiare insomma per la ex Papi Girl, reduce da un matrimonio lampo con Vittorio Romano celebrato poco più di un anno fa, in cui la neo coppia è accompagnata anche dai primi due figli di lei.