Nina Moric, mistero svelato: ecco con chi ha trascorso il suo 42esimo compleanno

«Il miglior regalo che potessi ricevere sei tu». Così scrivesumostrando una foto in cui sta mano nella mano conche a causa di varie vicissitudini legali non vedeva ormai da mesi. In occasione del suo 42esimo compleanno la modella croata ha riabbracciato il figlio e ha festaggiato con una cena fuori con tanto di torta e candeline.LEGGI ANCHE Nina Moric in lacrime: «Vita mia, non vedo l'ora che sia domani»​ «Esprimi un desiderio», dice al figlio in una delle sue stories, «La torta è tua devi esprimerlo tu», replica il ragazzo, così la Moric riflette qualche secondo sul desiderio e soffia sulle candeline. Facile prevedere quale sia. In un'altra storia mostra un filmato in cui scorrono le parole, con un sottofondo musicale, della canzone di Tiziano Ferro, "regalo mio più grande", ed è evidente che la gioia di Nina nell'aver riabbracciato Carlos sia moltissima.Potrebbe esserci lo "zampino" di Fabrizio Corona, padre del ragazzo ed ex marito della Moric, che subito dopo essere uscito dal carcere aveva fatto sapere che si sarebbe battuto perché madre e figlio si fossero incontrati di nuovo.