Nancy Brilli sirenetta a 54 anni (e di nuovo single) a Fregene

La vita da single sembra proprio giovare a. L'attrice infatti ha messo fine dopo quindici anni al chirurgo dei Vip Roy De Vita e ora, messi temporaneamente da parte gli impegni lavorativi, si gode le vacanze estive. Nancy, 54 anni, è stata sorpresa da "Diva e donna" durante un pomeriggio sul litorale romano, a Fregene, e c'è da dire che per lei il tempo sembra proprio non passare. Costume a fascia alta e occhialoni da sole, la Brilli si è esibita in un semidurante una doccia rinfrescante, per poi tornare alla sdraio per prendere il sole. Dopo la separazione da De Vita Nancy ha confessato di aver attraversato un momento difficile: "È una condizione nuova per me - ha fatto sapere in un'intervista - Dai miei 21 anni, quando sposai Massimo (Ghini), sono sempre stata in coppia. Per affrontare questo stato inedito, che dura ormai da un anno, ho chiesto aiuto a un'amica psicologa. "Non voglio fare gli stessi errori"…".