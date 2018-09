Meghan Markle, la sorellastra a Barbara D'Urso: «Non ci parla da anni»

«Non ci ignorare, comportati da adulta». Così, con la voce rotta dalla commozione Samantha Markle, sorellastra di Meghan, moglie del principe Harry, si rivolge alla neo-duchessa di Sussex, entrata nella casa reale inglese a maggio di quest’anno. Le due, infatti, non si sentono da tempo e Meghan pare non abbia più contatti con la sua famiglia d’origine.

«Ho parlato con Meghan alla fine del 2015 e l’ho vista l’ultima volta nel 2008 quando è venuta alla mia laurea – dice Samantha a Domenica Live, intervistata da Barbara D’Urso -Papà l’ha vista l’ultima volta un paio di anni fa».



Samantha soffre di sclerosi multipla. «Sa da molti anni che sto così – prosegue - Non abbiamo mai chiesto niente, per noi conta essere una famiglia. Non so perché non ci contatti o perché non contatti mio padre. Non lo fa da quando ha conosciuto il principe Harry».

Al matrimonio tra i due (avvenuto a maggio 2018) non ha partecipato il padre di Meghan, Thomas Markle. Samantha spiega che il padre aveva avuto diversi infarti e alcuni sintomi «che aveva ignorato perché non voleva si diffondesse la notizia” del suo stato di salute. Così, quando ha avuto un infarto più forte (che precisa essere ‘vero e non finto’), “i medici gli hanno proibito di andare al matrimonio». E sul mistero dell’invito alle nozze? Samantha racconta: “Meghan l’ha invitato al telefono e gli detto: ‘aspetta, non so quando, stai tranquillo e te lo farò sapere’. Poi, vicini al matrimonio vicino nessuno gli ha più detto nulla”.

Meghan si rivolge da Canale 5 al principe Harry (che in passato aveva definito ‘pappamolle’) e alla sua sorellastra. «Non è giusto che la famiglia si esprima attraverso la tv ma ti ha sempre seguito e ti sostiene – dice - Non c’è alcuna ragione per cui tu debba ignorare tuo padre. Tu sei caritatevole: fai la cosa giusta, corretta. Come possiamo migliorare la situazione? Per favore, non ti allontanare e non ci ignorare. Comportati da adulta e accetta l’amore che noi, come famiglia, ti offriamo. Mostra al mondo intero che sei partecipe».

