Meghan Markle, parla l'ex migliore amica: «Unite per 30 anni, ma ora non la riconosco più»

Migliori amiche da 30 anni,hanno condiviso momenti ed esperienze insieme, almeno fino a quattro anni fa. Quale è stato il motivo di questa improvvisa rottura? Secondo Nikaki, i motivi sono stati molteplici, due in particolare: la fama raggiunta dall'attrice con la serie Suits e il divorzio daSi sono conosciute nel 1983 alla Little Red School House, e sono diventate inseparabili fin da subito, al punto da proseguire gli studi insieme fino alla maturità e separarsi solo all'università (teatro e relazioni internazionali). È proprio alla Northwestern University che Meghan incontra Trevor Engelson."Lei aveva 23 anni, lui, 28 anni, stava muovendo i primi passi con successo nella cinematografia. Una relazione preziosa che le dà la possibilità di incontrare molti agenti", ha raccontato Ninaki Priddy al Daily Mail. Dopo anni di piccoli ruoli, finalmente, nel 2010 Meghan ottiene il ruolo che l'ha resa celebre in Suits. Questo, racconta l'ex-amica, è stato il momento della rottura: "Rifiutava gli inviti a pranzo dei suoi amici perché aveva paura di essere riconosciuta". Poi, nel 2011, il matrimonio di Meghan e Trevor."Sapevo che avevano qualche discussione di tanto in tanto, ma niente di grave. L'unico loro ostacolo era la distanza: lei viveva a Toronto per via delle riprese, Trevor a Los Angeles", continua Ninaki, che ha dichiarato di essere rimasta sconvolta dalla notizia della separazione della coppia: "Trevor andava a Toronto quasi ogni settimana, avrebbe fatto qualsiasi cosa per fare funzionare la loro relazione. Penso che non gli abbia dato nessuna chance e che avesse in testa un elemento esterno. È stato dopo una discussione con Trevor che la nostra amicizia è finita".Ma, esattamente, di che "elemento esterno" si parla?"È sempre stata affascinata dalla famiglia reale. Teneva sul comodino un libro della principessa Diana e, anche quando era sposata, desiderata moltissimo trascorrere un mese intero a Londra. Meghan ha sempre voluto diventare famosa. Ama essere al centro dell'attenzione", ha poi concluso Ninaki, che il 19 maggio dovrà accontentarsi di vedere le nozze tra Meghan e il principe Harry alla televisione.