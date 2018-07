Maria De Filippi, bikini esplosivo a 56 anni: paparazzata durante le vacanze in Sardegna

Maria De Filippi, bikini da urlo a 56 anni. La conduttrice sfoggia un fisico di tutto rispetto immortalata da Chi durante la vacanza in Sardegna, a Santa Margherita da Pula. Merito dell'attività fisica, soprattutto del tennis che Queen Mary (così l'hanno ribattezzata) pratica costantemente.Maria ha lavorato anche in vacanza ai suoi programmi: da settembre sarà impegnata con Temptation Island Vip e torneranno Uomini e Donne e Tu Sì Que Vales. Pare che la De Filippi stia pensando anche a riportare in onda House Party.