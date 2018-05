Maradona jr, debutto azzurro: il nipotino del pibe de oro con la maglia del Napoli

Un nuovoin. A vestirla è, l'ultimo arrivato in casa Maradona,di diego Maradona Jr e della compagna Nunzia. Il neonato ha già saputo prendersi la scena ed i riflettori nelle ultime settimane e ha già conosciuto nonno Diego. «Sono molto felice e mi riempie il cuore», aveva detto l'ex capitano del Napoli degli scudetti. «Ora me lo godrò come non sono riuscito a fare con mio figlio».LEGGI ANCHE: Maradona nonno: l'ex Pibe de oro abbraccia per la prima volta il nipotino Diego Matias Detto fatto, perché l'incontro tanto atteso tra i Maradona è già avvenuto. Oggi, però, il piccolo Diego Matias fa anche il suo esordio ufficiale sui social con una maglia azzurra. «Come sei bello con questa meravigliosa maglia! Ti amo», scrive il neo papà Diego Jr su Instagram, immortalato insieme all'ultimo arrivato. Che sia solo una speranza oppure no, è certo che in Diego Matias scorra il sangue dei Maradona, sempre cari al calcio e a Napoli.