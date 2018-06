Manuela Arcuri, mamma (con qualche curva di troppo) al mare a Rimini

Una vacanza da mamma perL’attrice infatti si è concessa qualche giorno di relax a Rimini, accomagnato dal figlio. Manuela, che sfoggia un fisico tutte curve, è stata fotografata da in spiaggia, mentre impegnata al telefono si prende cura delMattia, che ha da poco compiuto 5 anni.Il piccolo, come testimoniano le immagini pubblicate da "Vero", cade e la mamma lo coccola, poi gli spalma la crema sul naso e alla fine della giornata lo prende in braccio per portarlo a casa.Manuela è fidanzato da 2010 con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, da cui ha avuto il piccolo Mattia l'8 maggio del 2014.