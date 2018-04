Loredana Lecciso: «Non me ne sono andata per Romina, ecco la verità»

Al Bano a Storie Italiane: «Loredana è andata via, non per colpa di Romina». E lei chiama in diretta

La separazione trasembra ormai essere ufficiale, ma dopo le dichiarazioni del cantante di Cellino a Storie Italiane arriva la replica di Loredana in una lunga intervista suLEGGI ANCHE:«Il fatto che Al Bano lui dica che non è finita per colpa di Romina è un punto di vista, anche il numero 6 se lo vedi al contrario è un 9, con questo non dico che la colpa sia esclusivamente di Romina. Comunque credo alla sua buona fede, probabilmente non ha dato peso al fastidio che potevo provare per certe uscite di Romina, se avesse pensato che tutto ciò avrebbe potuto ferirmi l’avrebbe arginata». Così replica la Lecciso alle parole di Al Bano che sembra difendere ancora una volta Romina scagionandola da ogni colpa nella loro crisi.Loredana spiega di essere andata a Pavia durante le vacanze di Natale per un piccolo intervento programmato e visto il clima un po' teso ha preferito restare dal fratello, lasciando i figli con i nonni a Cellino: «Non ho mai detto di essermene andata per colpa di Romina, ma di sicuro la sua presenza non ha aiutato. Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di un’ex moglie così nella sua vita. Non mi sono mai opposta al fatto che Al Bano e Romina tornassero a lavorare insieme, ma mi ha dato fastidio quando lei ha superato certi limiti. Non è piacevole per i miei figli sentire in tv (seppure ironicamente) Romina che dice di essere innamorata di Al Bano, secondo me lancia un messaggio sbagliato».Poi la Lecciso racconta di essersi sentita esclusa delle volte e questo non ha aiutato la coppia, come per il matrimonio di Cristel a cui non è statat invitata se non da Al Bano il giorno prima della cerimonia. Infine Loredana conclude: «Sono stata la prima ad auspicare che formassimo tutti insieme una grande famiglia allargata, ma ho capito che c’erano delle resistenze. Voglio riconquistare la grande stima che legava me ad Al Bano. A me non interessa il rapporto perché i rapporti cambiano, si trasformano, l’importante è ritrovare la stima, e mi piacerebbe avere grande stima anche per Romina, vorrei che se la meritasse e che io meritassi la sua, ci dobbiamo lavorare».