Raccolta fondi per Kylie Jenner: «Così potrà essere la più ricca del mondo»

è sulla buona strada per superare Mark Zuckerberg come più giovane "miliardario che si è fatto da solo". La rivista Forbes ha dato la notizia dopo aver pubblicato la copertina del numero di agosto dedicata proprio a Kylie con il titolo "America's Women Billionaires". Secondo Forbes, Kylie ha un patrimonio di 900 milioni di dollari grazie alla sua linea di cosmetici. Una volta che avrà raggiunto1 miliardo, supererà il fondatore di Facebook come il miliardario più giovane di tutti i tempi.LEGGI ANCHEE alcuni dei suoi fan vogliono aiutare la ventenne a realizzare l'obiettivo, e così è nata una pagina su GoFundMe , il sito specializzato in raccolte fondi per sostenere le cause più disparate. «Kylie Jenner era sulla copertina della rivista Forbes oggi per avere un patrimonio netto di 900 milioni di dollari, il che è straziante. Non voglio vivere in un mondo in cui Kylie Jenner non ha un miliardo di dollari. Dobbiamo alzare 100 milioni di dollari per aiutarla a guadagnare un miliardo, per favore, diffondere la parola, questo è estremamente importante»: questo si legge nel post su Instagram pubblicato dal creatore della raccolta fondi.Si tratta, come non è difficile capire, di una proposta ironica. Ma c'è anche qualcuno che l'ha presa sul serio, e ha cominciato a donare il proprio denaro per incrementare il patrimonio della miliardaria: in due giorni sono stati raccolti più di 2mila dollari. Di sicuro pochi per raggiungere l'obiettivo, ma sicuramente più di quanti si aspettava di tirare su l'ideatore della campagna.