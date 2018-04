Nina Moric, addio a Luigi Favoloso: «Quattro anni pieni di sogni, svaniti in un attimo»

di Ida Di Grazia

ha lasciato ufficialmente. Il concorrente del, però non è al corrente di questa decisione che forse gli verrà comunicata durante la diretta di questa sera daLa modella ha affidato il suo sfogo ad un lungo post su Instagram in cui è abbracciata al suo ormai ex fidanzato."L’amore a volte perde, ma non è l’amore in sè a perdere, ma tutto ciò che c’è di cornice - scrive la Moric - Ho perso la fiducia, mi hai mancato di rispetto e così abbiamo perso noi. E mi piace pensare che forse... eravamo le persone giuste al momento momento sbagliato. E avrai altre braccia che ti stringeranno, altri occhi che ti guarderanno...e conosceranno i tuoi punti deboli. Mi mancheranno le nostre litigate, le nostre risate, le nostre passioni, le nostre conversazioni. Mi mancheranno tanto i nostri viaggi mai scontati, la nostra Siria. Quattro anni pieni di sogni, svaniti in un attimo. E tutto questo lo sto dicendo con amore. Con tutto l’amore che ci siamo promessi ma tu ti sei dimenticato e hai perso... Qui eravamo a Damasco, io ci tornerò perché lì... sai solo tu cosa abbiamo capito, che la felicità non è il successo e non sono i soldi. Ciao Favs.. Niña"