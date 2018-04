Giulio Berruti presenta la fidanzata Francesca: ecco chi è

I see you Un post condiviso da GIULIO BERRUTI official (@giulioberruti) in data: Apr 9, 2018 at 7:15 PDT

«Abbiamo molte affinità, tra cui la passione per il cinema». Appena vinto “Dance, Dance, dance”,presenta la nuova, di 21 anni: «Di lei mi affascinano coraggio e tenacia – ha spiegato a “Gente” – lei ha 21 anni, è attrice, produttrice, studentessa, di origini austriaco-svizzere, vive a Los Angeles e ora sta frequentando l’università a Roma».LEGGI ANCHE: Dance Dance Dance, vincono Giulio Berruti e Cristina Marino: "Presto a teatro insieme" «Ci siamo conosciuti in America un anno fa durante un seminario sul cinema, ma ci frequentiamo solo da qualche mese». I due sembrano molto affiati: «Francesca è molto giovane, ma ha un’esperienza di vita dalla quale attingo e che mi stimola moltissimo. Quando aveva undici anni è andata a vivere in collegio e da quel momento ha iniziato a lavorare sulla sua indipendenza. Parla cinque lingue ed è estremamente volitiva - spiega - Per me l’amore si nutre della stima che provi per una persona. E di Francesca ho una stima immensa. Diciamo che i presupposti ci sono affinché la storia prosegua».