Giorgia Palmas e Filippo Magnini di nuovo insieme dopo le voci di crisi per Federica Pellegrini

MILANO – Qualche giorno fa si era parlato di una piccola crisi fraper via dell’ingombrante presenza dell’ex del nuotatore, Federica Pellegrini.LEGGI ANCHE: Filippo Magnini e Giorgia Palmas non si nascondono più, serata romantica a Milano Le cose però invece sembrano andare in direzione diversa, dato che i due infatti sono stati sorpresi da “Vero” a Milano: i due fanno colazione, poi tornano in macchina mentre passeggiano abbracciati.Tornano a casa, poi Filippo esce insieme al cagnolino della Palmas per comparare qualcosa da mangiare da portare alla fidanzata.