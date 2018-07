Francesco Totti e Ilary Blasi, coccole e baci durante la luna di miele-lampo a Mykonos

MYKONOS - E’ stata improvvisamente richiamata per “Balalaika”, programma Mediaset sui Mondiali di calcio, nel mentrei era partita col maritoalla volta di Mykonos. L’ex capitano, ora dirigente della Roma e la conduttrice si erano regalati una piccola luna di miele sull’isola greca.LEGGI ANCHE: Totti e Ilary come Sandra e Raimondo: arriva la sit-com stile Casa Vianello​ I due sono stati fotografati da “Chi” in spiaggia, mentre si scambiano tenere coccole e scherzano con gli amici.Un momento davvero positivo per la Blasi non solo in amore, dato che le sue quotazioni nel mondo dello spettacolo sono salite alle stelle. Dopo le Iene e le ottime prove col Grande Fratello Vip, Ilary infatti ha portato a casa la conduzione di Balalaika e del Wind Summer Festival.