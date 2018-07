Fiorello, relax con moglie e figlia a Taormina (e il ritorno in tv si avvicina)

TAORMINA – Terminati i suoi impegni su Radio Deejay col seguitissimo “Rosario Della Sera” e pronto a tornare sul piccolo schermo sulla rete ammiraglia Rai per la prossima stagione tv, Rosariosi rilassa al mare con la sua famiglia.LEGGI ANCHE: Fiorello: «Quando torno in tv? Diciamo a novembre» Lo showman è volato nella sua Sicilia, a Taormina, ed è stato fotografato in spiaggia da “Chi” assieme alla moglie, sposata nel 2003 dopo 7 anni di convivenza,e la figlia Angelica con cui gioca divertito.Susanna ha anche un’altra bambina, Angelica, a cui il conduttore è molto legato e che considera la sua prima figlia.