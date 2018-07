Filippo Inzaghi, vacanze hot a Ibiza con la fidanzata Angela (che non è incinta)

Qualche tempo fa gli esperti di gossip avevano riportato la notizia di una gravidanza per, giovane fidanzata diLa coppia non ha commentato e intanto è volata al mare, località Ibiza, per le vacanze estive.I due sono stati fotografati da “Vero” mentre trascorrono la giornata al mare fra abbracci e coccole piccanti. Dalle forme sfoggiate da Angela, sembra proprio che non ci sia nessun figlio in arrivo per l’ex playboy oggi felice fidanzato…