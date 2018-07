Costanza Caracciolo, Federica Nargi, Vieri e Matri: folla di vip a Formentera

Una coppia al settimo cielo quella formata dache a breve avrà il loro primo figlio, secondo i beninformati una femminuccia. In attesa del fiocco rosa i due si divertono fra viaggi e vacanze e naturalmente una delle mete preferite è Formentera.Bobo e Costanza, col pancino in vista, sono stati sorpresi da “Vero” durante una giornata di mare assieme all’amica ex velina e neo conduttrice, anche lei nell’isola delle Baleari assieme alla figlia Sofia e al compagno Alessandro Matri.Dopo il bagno Bobo tira due calcia al pallone, per poi correre a coccolare la fidanzata sdraiata sulla sabbia.