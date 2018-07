Eva Henger: «La denuncia di Monte? Sto ancora aspettando. Ora mi rispettano di più»

di Ida Di Grazia

Mentrepotrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del, c'è un ex concorrente di un altro reality che ha qualche sassolino nella scarpa. A distanza di sei mesi dal termine dell'torna a parlare dele di Monte.LEGGI ANCHEStando alle dichiarazioni della Henger, nonostante le "minacce" dell'ex di Cecilia Rodriguez durante la diretta tv, è stato tutto un bluff, e al settimanale "Sono" ha dichiarato: «Sto ancora aspettando la denuncia di Francesco: magari ha sbagliato indirizzo». Nessuna replica da parte di Monte, ma questa vicenda, nonostante le polemiche sembra aver giovato a Eva: «Dopo l’Isola dei Famosi- dice - vengo più rispettata da tante persone del mondo dello spettacolo e ho riscontrato tantissimi consensi da parte di molti sconosciuti. Rifarei tutto senza alcune esitazione. Il reality show mi ha insegnato a non fidarti di nessuno che non faccia parte della famiglia. Sono rimasta delusa da chi ritenevo amico, ma ho fatto amicizie inaspettate, come quella con Franco Terlizzi».