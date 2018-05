Elisabetta Gregoraci, l'estate (in mini-bikini) inizia nello stabilimento al Forte di Briatore

L’estate si sta avvicinando edapprofitta per godere delle prime giornate di sole al mare. In pausa dalla televisione e fresca di separazione dall’imprenditore, la showgirl - conduttrice ha deciso di divertirsi proprio nell’esclusivo stabilimento dell’ex in Versilia, località Marina di Pietrasanta assieme al figlio.Fisico statuario come sempre messo in risalto da un mini bikini, Elisabetta è stata fotografata da “Diva e donna” mentre gioca a racchettoni con Nathan Falco, che ha da poco compiuto 8 anni.La Gregoraci è attualmente fidanzata con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, cofondatore della Pure Herbal, marchio di cui l’ex signora Briatore è testimonial.