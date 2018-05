​Elettra Lamborghini: «Da anni mi vogliono al GF Vip e all'Isola dei Famosi ma ho detto no. Ecco perché»

Elettra Lamborghini dice no a Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi. Il motivo? La sua passione per la musica che al momento la assorbe completamente.



«È da un po' di anni che mi vorrebbero sia al Grande Fratello Vip sia all'Isola dei Famosi, ma io ora sono concentrata sulla musica. Ho già un album pronto, la prossima canzone uscirà a settembre. E poi voglio continuare a fare televisione. Il mio futuro è imprevedibile», ha detto al Festival della Tv di Dogliani.



Diventata popolare dopo aver partecipato al reality di Mtv 'Riccanzà, lo show che segue la vita quotidiana di sette giovani provenienti da alcune delle più ricche famiglie italiane, a Dogliani è stata accolta da un vero bagno di folla, con centinaia di giovani, ma non solo, che hanno affollato il tendone di piazza Carlo Alberto dove si è svolto l'incontro.



«È un programma che interessa - ha detto Elettra Miura Lamborghini a proposito proprio di Riccanza - piace a chi sta a casa immaginare la vita di persone che poi sono normalissime, come me. Io sono la prima a considerarmi una ragazza del tutto normale. Una terza stagione? Non ho la più pallida idea». E respinge l'accusa che il programma possa essere diseducativo per i giovani: «Qualsiasi programma può esserlo, un programma di talent dove si apprezza il fisico di una persona o un programma di cucina dove gli danno dell'ignorante a chi non sa cos'è lo scalogno. È televisione».