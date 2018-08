Leonardo DiCaprio e McConaughey a Capri: i vip cercano invano di "mimetizzarsi"

di AnnaChiara Della Corte

Pioggia di stelle aper il primo week-end di Agosto della Taverna Anema e Core. I premi oscar, attentissimi a non farsi paparazzare, protetti da bodyguard, hanno scelto un tavolo del locale poco in vista, dietro una colonna, a sinistra della band ed in compagnia delle rispettive compagne hanno trascorso una serata all'insegna del bynight made in Capri.LEGGI ANCHE Ronaldo e Georgina, shopping proibitivo a Milano: assaliti dai fan Quasi in incognito, DiCaprio con l'ormai consueto camouflage in felpa e berretto, e McConaughey con bandana, i due si sono "mimetizzati" tra il pubblico della taverna. Impossibile non riconoscerli,quando all'uscita del locale qualcuno ha urlato " DiCaprio": i fan in visibilio hanno provato ad immortalarlo in video, foto e selfie mentre l'attore premio oscar , protetto dal fepone con cappuccio, era già scappato via preceduto dalla sensualissima Camilla Morrone, la fidanzata modella classe '97. A seguirlo McConaughey, che invece prima di abbanodnare la taverna ha scherzato con il pubblico in deliro facendo una sorta di riverenza mentre la band intanto intonava " 'A a città 'e pullecenella".