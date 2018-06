Daniele Bossari e Filippa Lagerback in viaggio di nozze: ma su Instagram piovono critiche

Luna di miele a Marrakech per, che hanno detto sì qualche giorno fa dopo anni d'amore e una figlia, Stella. «Semplicemente un paradiso», scrive la novella sposa su Instagram condividendo una foto abbracciata al suo Daniele all'hotel extralusso La Mamounia, meta obbligata di tutti i vip in visita in Marocco. Bossari invece pubblica un video della moglie che fa le giravolte avvolta in un caftano con la didascalia "la mia Sheherazade".LEGGI ANCHE: Bossari e Filippa Lagerback, il matrimonio gratis: ecco chi ha pagato il conto​ Su Instagram è arrivata anche qualche critica: gli haters hanno replicato che il viaggio di nozze sarebbe potuto essere più intimo con qualche condivisione in meno e qualche momento privato in più. Qualcuno ha anche avuto da ridere sul fatto che la coppia non avesse portato la figlia Stella: polemiche messe a tacere da Filippa. «Per carità! - la risposta della Lagerback - Non pubblicare i figli teenager sui social non vuol dire trascurarli o abbandonarli, ma stiamo scherzando. Forse vuol dire proteggerli? Stiamo andando oltre ragazzi, vi prego…».