Cristina Chiabotto a Portofino, vacanza col fidanzato Marco Roscio

PORTOFINO – Dopo aver lasciato il fidanzato storico, Fabio Fulco,si gode l’inizio dell’estate assieme al nuovo compagno, il manager, con cui ha trascorso qualche giorno di relax a Portofino.A seguito di un periodo da single dopo la rottura col collega attore, Cristina infatti ha ritrovato l’amore a fianco del trentaduenne Marco Roscio, direttore generale di una cartiera torinese. I due sono stati fotografati mentre si passeggiano sul lungomare e si scambiano teneri baci, con Cristina che mette in mostra come sempre un fisico a prova di critica.Il suo ex Fabio Fulco intanto si è di nuovo fidanzato e ultimamente in un’intervista ha lanciato una frecciatina alla Chiabotto: “Lo ammetto - ha fatto sapere - sono rinato. Sto finalmente vivendo una storia vera”.