Cristina Chiabotto, mini crociera a Capri con il nuovo fidanzato dopo l'addio a Fabio Fulco

CAPRI – E’ tornato il sereno nella vita di, non solo per l’arrivo della bella stagione ma soprattutto per via della sua nuova love story. L’ex Miss oggi showgirl qualche tempo fa infatti ha improvvisamente messo fine alla sua lunga relazione col collega Fabio Fulco ed ora è di nuova fidanzata.LEGGI ANCHE Cristina Chiabotto dopo l'addio a Fabio Fulco: «Sto toccando il fondo e mi sto rialzando» Il fortunato è il manager Marco Roscio con cui la bella Chiabotto è stata fotografata da "Nuovo" mentre trascorre una giornata in barca a Capri e dal suo sorriso sembra proprio che la sua vita sentimentale sia in una fase positiva.Dal canto suo anche il suo ex ha una nuova compagna con cui non pensa più alla ex, Elena Sbaragli: "finalmente ora - ha fatto sapere l'attore - vero una vera storia d'amore".