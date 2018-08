Cristiano Ronaldo, cena in pizzeria a Torino: paparazzato tra i clienti

Prima pizza perin pieno centro a Torino. Il campione ha cambiato vita e casa da quando è stato acquistato dalla Juventus. E ora sui social si moltiplicano gli avvistamenti.Un cliente della pizzeria ha diffuso lo scatto che mostra Cristiano Ronaldo mentre siede e aspetta la sua cena. A due giorni dall’appuntamento di Villar Perosa, il fenomeno portoghese assaggia una pizza gourmet e non si nasconde. Ha scelto di mangiare insieme a tutti gli altri nella sala del ristorante.«Anche se siamo abituati a gestire clienti di alto livello, è stato molto, molto emozionante», fanno sapere i dipendenti del locale.Solo pochi giorni fa Ronaldo è stato ripreso a Milano mentre faceva shopping con la suache si è trasferita in Italia al suo seguito. Con la coppia naturalmente le bodyguard che non li hanno mai persi di vista.